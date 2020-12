Finais do Brasileirão

Tá chegando a hora.

Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, será o palco da última etapa do ‘CBSurf Pro Tour’, o Campeonato Brasileiro das pranchinhas.

As baterias femininas acontecem nesta sexta-feira, com definição da campeã no mesmo dia.

Yanca Costa, cearense radicada no RJ, lidera a corrida pelo caneco, seguida pela também cearense Ariane Gomes, as cariocas Julia Duarte e Tais Almeida, e outra representante do Ceará, Larissa dos Santos.

O estado do Nordeste aliás, conta ainda com outras candidatas, entre elas a veterana estrela Silvana Lima, classificada para a estreia do surfe nos Jogos Olímpicos, ano que vem em Tóquio.

Atletas de 12 estados vão competir na praia Vilas do Atlântico, sede da 3ª e última etapa do circuito.

A premiação será de R$ 80 mil, igualmente dividida entre as categorias masculina e feminina. Os campeões levam R$ 12 mil.

Para evitar aglomerações, não haverá disputas no sábado e domingo.

Na segunda-feira (21/12), acontecem as finais do evento masculino.

A briga pelo título está apertadíssima.

Marcos Correa chega na Bahia na frente.

Mas com pequena vantagem para Israel Junior (RN), Edgard Groggia (SP), Igor Moraes (SP), Nayson Costa (PA), Ian Gouveia (SC), Weslley Dantas (SP), Caio Costa (SP) e Wiggolly Dantas (SP).

Apenas 270 pontos de diferença entre o 1º e o 9º colocados.

Ou seja, o bicho vai pegar!!!!!

@thiago_blum