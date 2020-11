Final em Trestles

A espera pelas competições da elite está acabando

Com ela, a World Surf League colocou um ponto final numa interrogação importante.

Em dezembro, no Havaí, os melhores surfistas do mundo voltam a vestir a lycra.

E agora todo mundo já sabe onde serão coroados os campeões mundiais do ano que vem.

O pico?

Trestles, na Califórnia.

Lá, os 5 melhores do ranking feminino e masculino vão travar as batalhas finais, formato que vai estrear em 2021.

O período de espera das finais da WSL ocorrerá de 8 a 17 de setembro, época que a região normalmente recebe boas ondas.

Se gostei da escolha?

Gostei.

E a definição aumenta o leque de chances para a disputa.

Para as mulheres, o caminho rumo ao ‘WSL Finals’ vai começar no ‘Maui Pro’, entre 4 e 15 de dezembro em Honolua Bay, Maui.

Os homens caem no mar de 8 a 20, com o tradicionalíssimo ‘Pipe Masters’, em Pipeline, na ilha de Oahu.

Cenário clássico, que ano passado consagrou Ítalo Ferreira.

Outra novidade?

Temos!

A WSL aumentou a programação da temporada do CT com duas novas etapas.

A icônica Sunset Beach, também no Havaí, volta ao calendário da divisão principal.

O ‘Sunset Open’ irá marcar a primeira vez com uma competição combinada de CT masculino e feminino na famosa direita, desde 1991. E o primeiro evento da elite do feminino no North Shore de Oahu, desde 2010.

Gostou? Tem mais.

Após 33 anos, as geladas ondas de Steamer Lane, em Santa Cruz, na Califórnia, voltam ao calendário.

Mas é sempre bom lembrar.

Todas as etapas e datas do Tour estão sujeitas à alterações devido às restrições aplicáveis ​​relacionadas ao Covid-19, incluindo restrições globais de viagens.

Se liga aí nos detalhes da primeira ‘perna’ confirmada pela liga.

Maui Pro: Maui, Havaí – 4 a 15 de dezembro de 2020

Billabong Pipe Masters : Oahu, Havaí – 8 a 20 de dezembro de 2020

Sunset Open: Oahu, Havaí – 19 a 28 de janeiro de 2021

Santa Cruz Pro: Santa Cruz, Califórnia – 2 a 12 de fevereiro de 2021

Ufa!

Como é bom enxergar o horizonte.

O swell tá chegando.

A galera segue treinando forte.

Vem aí a melhor briga nas ondas ao redor do planeta.

Isssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Aloha!

por @thiago_blum