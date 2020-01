Gabriel Medina: dos mares para a tela

O bicampeão em formato de filme.

É o que deveremos ver no documentário que a plataforma de streaming Globobay disponibiliza a partir desta sexta-feira.

Gabriel Medina.

A vida pessoal.

A história e a evolução do bicampeão mundial como pessoa e atleta até o estrelato.

Uma chance do fã se aproximar ainda mais do cara mais midiático do circuito mundial.

Tudo com depoimentos de familiares, amigos e outros grandes nomes do esporte, como os surfistas Kelly Slater e Mick Fanning, o ex-tenista Gustavo Kuerten e Neymar, um dos principais amigos de Gabriel.

O lançamento oficial de ‘Gabriel Medina’, longa produzido pelo Canal OFF, foi ontem em um shopping de São Paulo, com a presença de várias celebridades.

É ver e curtir.

por @thiago_blum