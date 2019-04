Gabriel Medina é show!!

A primeira etapa do mundial já chegou nas oitavas de final.

E tá difícil falar de alguém que não seja Gabriel Medina.

O dono da camisa 10… da lycra amarela de líder…. abusou durante a 3ª fase.

Eliminar o jovem Mateus Herdy era quase certeza, mas o bicampeão mundial somou 19,13.

Com direito a essa onda com dois aéreos aí embaixo, que valeu 9,80.

O próximo adversário de Medina será outro brasileiro.

Yago Dora, que também abusou dos aéreos para vencer no round 3.

Além deles, Ítalo Ferreira, Willian Cardoso e Filipe Toledo estão nas oitavas de final do Quiksilver Pro Gold Coast.

Filipinho aliás, vai fazer o duelo mais esperado da fase, diante de John John Florence.

Bicampeão em 2016 e 2017, o havaiano voltou de longa lesão e mostrou o mesmo power de sempre.

Jesse Mendes, Michael Rodrigues, Mateus Herdy, Deivid Silva e Peterson Crisanto foram eliminados e terminaram a etapa na 17ª colocação.

Confira os 8 confrontos programados para o 4º dia de competições:

Filipe Toledo x John John Florence (HAW)

Kanoa Igarashi (JPN) x Conner Coffin (EUA)

Reef Heazlewood (AUS) x Seth Moniz (HAW)

Kolohe Andino (EUA) x Owen Wright (AUS)

Gabriel Medina x Yago Dora

Jordy Smith (AFS) x Mikey Wright (AUS)

Ítalo Ferreira x Willian Cardoso

Wade Carmichael (AUS) x Michel Bourez (TAH)

Na chave feminina, Tatiana Weston-Webb segue bem.

Venceu a costa-riquenha Brisa Hennessy e enfrenta a havaiana Malia Manuel pelas quartas de final.

As campeãs mundiais Stephanie Gilmore e Carissa Moores também estão entre as 8 finalistas do Boost Mobile Pro.

por @thiago_blum