Gold Coast uptade – competição parada

Depois de 4 dias com boas ondas em Duranbah, a ideia da WSL era encerrar o Quiksilver Pro e o Boost Mobile Pro em Snapper Rocks, palco original do evento que abre o calendário da elite do circuito mundial.

A organização bem que tentou, esperou várias horas, mas o swell não entrou e o pico mais uma vez ficou sem as direitas clássicas da costa dourada australiana.

Primeiro dia sem competição e as finais talvez rolem na segunda-feira (domingo à noite aqui no Brasil).

Quartas de final – masculino

John John Florence (HAW) x Conner Coffin (EUA)

Seth Moniz (HAW) x Kolohe Andino (EUA)

Gabriel Medina x Jordy Smith (AFS)

Ítalo Ferreira x Wade Carmichael (AUS)

Semifinais – feminino

Caroline Marks (EUA) x Malia Manuel (HAW)

Sally Fitzgibbons (AUS) x Carissa Moore (HAW)

por @thiago_blum