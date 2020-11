Hamilton x Kelly!!!

O surfe é meu esporte favorito há quase 40 anos.

Nunca fui aquele fã ardoroso do automobilismo.

Mas no país de Fittipaldi, Piquet e Senna, é impossível ficar alheio ao que acontece nas pistas.

Quando Ayrton se foi, um americano de Cocoa Beach, na Flórida, começava a redefinir a história do circuito mundial das ondas.

Em 1994, Kelly Slater conquistava o 2º dos 11 títulos da carreira.

Uma trajetória invejável, em quase 30 temporadas na elite.

Ano após ano, a interrogação foi se transformando em exclamação.

De… “quem poderá superar KS?”

Para… “nunca um atleta de um esporte individual vai vencer mais títulos mundiais que KS!”

Pois é.

Eu entrei com tudo no time que acredita nisso.

Vi Michael Phelps encher o pescoço de medalhas de ouro.

Continuo acompanhando Federer, Nadal e Djokovic passando o rodo em quem aparece.

Mas é difícil traçar comparações com os números da natação e do tênis.

E como surfe é a praia aqui do editor… sempre dei um jeito de ‘puxar a sardinha para a minha brasa’.

Só que agora (e não é de hoje, rs…), Kelly se encaminha para a aposentadoria.

Hora de passar o cerdo… prá bem longe dos oceanos (mais ou menos, como você vai já já…)

Lewis Hamilton é jovem, negro, vegano, ativista.

Não se esconde.

Se expressa politicamente na mesma medida que atropela os rivais da Fórmula 1.

Aos 35 anos, um cara que é… e merece ser ÍDOLO!

Que conhece o poder de sua imagem para lutar pelos ideais.

E que a partir deste domingo é 7X CAMPEÃO MUNDIAL da principal categoria do mundo das rodas.

Igualou Michael Schumacher. E vai deixá-lo prá trás.

Mas e aí?

Será que esse fenômeno britânico vai superar também Kelly Slater?

Continuo achando beeeeeeeeemmmmmmmmm difícil.

Mas já não duvido.

Ah.. ia quase esquecendo da promessa de alguns parágrafos acima.

Se Hamilton acelerar fundo e alcançar o careca ‘dono dos mares’, passa a ser SIM o ‘GOAT’ dos esportes.

Só que um ‘Greatest Of All Times’ em contato direto com a água salgada.

LH ama e pratica o surfe.

Olha só a foto.

Mais um motivo pra admirar e respeitar o HEPTACAMPEÃO DA F-1.

por @thiago_blum