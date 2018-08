Igarashi é bi em Huntington

O US Open é um clássico… uma festa.

Uma etapa que não faz parte do campeonato da elite, mas que atrai os melhores do mundo.

Terminar no pódio no verão californiano marca um passo decisivo na corrida por vaga entre os maiores no ano seguinte.

Kanoa Igarashi bateu o americano Griffin Colapinto e conquistou o segundo título seguido no tradicional pier de Huntington Beach.

O japonês pulou para terceiro no ranking de acesso, pouquíssimos pontos atrás do havaiano Seth Moniz e do brasileiro Peterson Crisanto.

Melhor brazuca no evento, Jádson André chegou na semifinal. Ao lado de Peterson e Alejo Muniz, o potiguar faz parte da seleta lista dos 10 primeiros que se classificam para o circuito dos sonhos em 2019.