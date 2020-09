Iluminados!!!

Valeu troféu.

Mas o legal mesmo foi o reencontro.

Um moderno ‘luau’ entre amigos.

Muita onda… com a presença de muitos dos principais nomes do nosso surfe.

Teve gente que comentou que o nível da competição não entregou o esperado.

Pra mim, o que valeu mesmo foi a ação social.

E a oportunidade de acompanhar – mesmo de longe – o time brasileiro.

As luzes na praia e nas pranchas, deram o diferencial.

Visual de balada.

Os campeões mundiais deram as caras.

Ítalo Ferreira com o show de sempre.

Levou troféus de duas disputas, na Profissional Masculina e na dos Super Aéreos.

Para Adriano de Souza, foi o começo da despedida.

O primeiro evento após anunciar que vai se despedir das competições no final de 2021.

Foi legal também ver Silvana Lima – que vai representar o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio – mais uma vez no topo do pódio.

Sem trocadilhos…

A festa em Ubatuba, litoral norte de São Paulo… foi uma luz em um ano tão complicado dentro e fora dos oceanos.

Uma verdadeira ‘Onda do Bem’.

O ‘WSL Countdown’, calendário criado pela World Surf League para compor o hiato de competições segue no próximo fim de semana.

Depois da piscina do Kelly Slater na Califórnia, do duelo entre os australianos próximo de Sydney e dos brazucas na tradicionalíssima Itamambuca, será a vez dos franceses no fim de semana que vem.

Estaremos de olho.

por @thiago_blum