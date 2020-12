Indefinição na Confederação Brasileira

Era para rolar nesta sexta-feira.

Mas… parece que não teremos um novo presidente da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

Por causa de mais um capítulo nas polêmicas eleições da entidade.

Depois de várias complicações judiciais, uma liminar foi concedida a pedido da ‘Chapa Nação Surfe Brasil’, encabeçada pelo carioca Ricardo Bocão, pelo tribunal de justiça da Bahia, suspendendo o pleito.

Entre outras solicitações, a decisão pediu a realização de um novo edital, a possibilidade de uma votação não-presencial (devido à pandemia) e a recomposição da comissão de atletas.

A entidade – atualmente presidida por Adalvo Argolo, que tenta a reeleição – deve recorrer da decisão.

Vale lembrar que a gestão do atual homem forte do surfe nacional, foi muito criticada por atletas e grande parte da comunidade das ondas.

No ano passado, ele chegou a ser denunciado pelo vice-presidente Guilherme Pollastri na Justiça Federal, por mau uso do repasse vindo do Ministério do Esporte.

Ao se transformar em esporte olímpico, o surfe recebeu um valor maior de repasse.

Já a chapa ‘Projeto Surfa Brasil’, do candidato baiano Jojó de Olivença, afirmou que “(…) o grupo continua empenhado, unido e pronto para participar do processo eleitoral, sendo realizado nesta sexta-feira (18/12) ou em qualquer data que a CBSurf venha a marcar”.

Imbróglio à vista.

Que coincide com a 3ª e última etapa do ‘CBSurf Pro Tour’, que vai definir os campeões profissionais masculino e feminino.

Justamente na Bahia, na praia Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, região metropolitana da capital Salvador.

Seguimos de olho!!!

por @thiago_blum