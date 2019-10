Inverno havaiano começa quente!

A tradicionalíssima Tríplice Coroa só começa no próximo dia 13.

Mas a ação não espera na ilha do surfe.

E a briga por pontos começou antes das duas etapas 10 mil que vão definir o ranking do WQS – em Haleiwa e Sunset – e do fechamento do WCT, que vai definir o campeão mundial em Pipeline,

E um sul-africano foi o primeiro campeão do inverno.

David Van Zyl venceu o Vans Pro, etapa 3 mil do QS que rolou nas direitas de Sunset Beach.

Na final, ele deixou pra trás os havaianos Ezekiel Lau e Barron Mamiya, além do australiano Jack Robinson.

Weslley Dantas chegou nas quartas de final e foi o melhor brasileiro no evento.

por @thiago_blum