ISA Games 2019

Mais que uma competição, um grande encontro.

Miyazaki recebe durante toda a semana, o ISA World Surfing Games.

240 competidores de 55 bandeiras.

De olho nas conquistas individuais e por equipe.

Nesta edição, a congregação da tribo das ondas tem um objetivo pra lá de especial.

A International Surfing Association criou uma regra junto com o COI, para que todos os atletas que tem chances de ir aos Jogos de Tóquio no ano que vem, marcassem presença no evento.

Por isso, os times estão completos.

Todos os países levaram o que tem de melhor para a Terra do Sol Nascente.

Candidatos ao título mundial da temporada, Gabriel Medina, Filipe Toledo e Ítalo Ferreira estão por lá.

Mas a chave masculina só começa na terça-feira.

Neste domingo, as mulheres deram a largada na festa.

E o Brasil começou bem.

Representantes da elite da WSL, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima passaram 3 baterias.

No round 4, Tati, que marcou a melhor nota do campeonato até agora, vai enfrentar a francesa Vahiné Fierro, a alemã Rachel Presti e a israelense Anat Leilor.

Silvana terá pela frente a australiana Stephanie Gilmore – 7x campeã mundial, além da japonesa Mahina Maeda e da peruana Anali Gomez.

Tainá Hinckel também surfou muito bem nas pequenas ondas do primeiro dia de competição.

Passou as duas primeiras fases, mas ficou em 3º em sua bateria do round 3.

Ela volta ao mar no 4º round da repescagem, diante da local Sara Wakita.

Se chegar nas finais da fase de recuperação, Tainá ainda pode brigar pelo título.

A campeã dos Jogos Mundiais de Surfe será coroada já na quarta-feira.

O torneio masculino só termina no outro domingo.

por @thiago_blum