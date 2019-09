O mar melhorou e as melhores surfistas do mundo deram show nos Jogos Mundias em Miyazaki.

E o Brasil está perto do título.

Dupla da elite da WSL, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima continuaram a excelente campanha nas ondas japonesas e garantiram vaga no round 6 no Open Feminino, uma antes da decisão.

As duas vão brigas por vagas na final com a peruana Sofia Mulanovich – ex-campeã mundial – e a sul-africana Biana Buitendag.

Terceira representante do time verde e amarelo entre as mulheres, Tainá Hinckel parou no round 5 da repescagem.

A fases de recuperação aliás, recebeu batalhas com gigantes do surfe.

As mega-campeãs Stephanie Gilmore e Carissa Moore foram parar lá mas seguem na competição, assim como as tops da elite Caroline Marks, Courtney Conlogue e Sally Fitzgibbons.

Todas estão na 8ª fase da repescagem.

Nesta terça, a programação inclui o início da competição masculina.

Ao todo, 240 atletas de 55 países disputam o ISA Games 2019.

por @thiago_blum