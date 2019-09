ISA Games 2019

‘O ISA World Surfing Games mostra quanto o surfe é grande’.

Em uma frase durante a primeira coletiva do evento, Filipe Toledo resumiu a expectativa para o início de um dos campeonatos mais esperados dos últimos anos.

E também em poucas palavras, Fernando Aguirre, presidente da Internacional Surfing Association, explicou o motivo principal de tanta ansiedade: ‘Será a primeira edição classificatória para os Jogos Olímpicos. Isso é incrível, histórico para o esporte’.

Serão 240 atletas de 55 países nas ondas de Miyazaki, no Japão.

A meta principal: voltar à Terra do Sol Nascente no ano que vem e fazer parte da elite privilegiada que irá competir na estreia do surfe em Olimpíadas.

O Brasil vai com o que tem de melhor.

Gabriel Medina e Filipinho já estão por lá.

Ítalo Ferreira, que teve o carro com pertences roubados na Califórnia – inclusive o passaporte – corre para regularizar todos os trâmites burocráticos para confirmar presença e chegar a tempo da competição, marcada para começar no dia 10.

A chave feminina dá a largada no domingo, com Silvana Lima, Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel defendendo a bandeira verde e amarela.

Para se ter noção do tamanho do ISA Games, alguns outros nomes confirmados.

Owen Wright e Stephanie Gilmore pela Austrália.

Kelly Slater e Carissa Moore com os Estados Unidos.

Michel Bourez e Jeremy Flores vestindo a camisa da França.

Tá mais ou menos, não????

por @thiago_blum