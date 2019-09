ISA Games – dia 5

Os Jogos Mundiais continuam no Japão.

E o 5º dia da maior festa do surfe teve a estreia de mais um campeão mundial.

Último brasileiro a cair no mar de Miyazaki, Gabriel Medina, é claro, não decepcionou fãs e os outros representantes do time verde e amarelo.

A maior estrela do sexteto tupiniquim abusou do jogo aéreo, e assim como Filipe Toledo e Ítalo Ferreira, avançou para o round 2 em primeiro lugar.

Mas além da competição e da busca pela medalha de ouro no individual, o grande charme do ISA Games é a confraternização e integração entre as equipes.

Por isso, o evento também conta com o Aloha Cup, uma disputa divertida e coletiva, que mistura surfe na água e velocidade fora dela.

O Brasil não participou e os australianos fizeram a festa.

O time formado por Owen Wright, Julian Wilson, Ryan Callinan, Stepanhie Gilmore, Sally Fitzgibbons e Nikki Van Dijk superou a África do Sul por apenas 0,08 pontos e ficou com a medalha de ouro.

Os Estados Unidos ficaram e m 3º e o Japão na 4ª colocação.

A celebração dos 240 atletas de 55 nações vai até domingo.

por @thiago_blum