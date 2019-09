Foi mais um dia de festa em Miyazaki.

Principalmente para as mulheres.

E em especial, para o Peru.

Sofia Mulanovich pode ter saído do circuito mundial e se afastado do protagonismo.

Mas nunca deixou de ser uma referência nacional.

Campeã mundial em 2004 – única surfista sul-americana a alcançar o feito – ela recolocou o país no mapa internacional do surfe.

Nesta quarta, diante das melhores competidoras da atualidade, ela atropelou a concorrência e conquistou o título dos Jogos Mundiais.

A decisão foi equilibradíssima, mas toda da América do Sul.

Silvana Lima, que destruiu as ondas japonesas durante todo o evento, bateu na trave e terminou em segundo, com a sul-africana Bianca Buitendag em 3º e a havaiana Carissa Moore – tricampea da WSL – em 4º.

Com o fim do evento da chave feminina, o Brasil lidera o ISA World Surfing Games.

Na soma acumulada pelas 3 representantes de cada país, o time verde e amarelo tem 1860 pontos, 120 a mais que o Peru e 215 na frente dos Estados Unidos.

Outro destaque da terça-feira foi a largada da competição masculina.

E o grande nome do dia foi Ítalo Ferreira.

Roubado nos Estados Unidos, o potiguar perdeu o passaporte e quase não conseguiu regularizar a situação para embarcar para o Japão.

Mas deu tempo… em cima.

Ítalo chegou na praia com a disputa dele em andamento.

Pegou a prancha de Filipe Toledo emprestada, caiu no mar com a bateria faltando apenas 9 minutos e ainda passou em primeiro.

Fiipinho também começou com vitória e Gabriel Medina só estreia nesta quarta, no horário do Japão.

Outros ídolos mundiais da WSL como Jordy Smith, Julian Wilson e Kelly Slater também venceram.

por @thiago_blum