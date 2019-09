Ítalo Ferreira campeão mundial!!!!!!!

Não tem mesmo pra ninguém.

O Brasil é cada vez mais o dono do surfe mundial.

Neste domingo, Ítalo Ferreira deu show nas ondas japonesas e faturou a competição masculina do ISA World Surfing Games.

Depois de não ir bem na semifinal, o guerreiro potiguar de Baía Formosa-RN se classificou para a decisão via repescagem.

Aí, na última bateria do evento que contou com 240 atletas de 55 nações, ele deu show.

Com um mega aéreo de backside, Ítalo tirou a única nota 10 do campeonato, colocou a medalha de ouro no peito e garantiu mais uma festa verde e amarela.

Gabriel Medina também esteve na final em Miyazaki.

E por muito pouco não rolou dobradinha no pódio.

O americano Kolohe Andino tirou a prata do brasileiro na última onda e Medina ficou com o bronze.

Ah… quer mais?

A vitória por equipes do ISA Games os Estados Unidos não tiraram do nosso time.

Com as medalhas de hoje, mais o vice de Silvana Lima no feminino, deu Brasil na soma geral de pontos.

Aja bagagem para carregar tanta conquista!!!!!!

É só o aperitivo para a estreia do esporte das ondas nos jogos olímpicos.

Tóquio-2020 que nos espere!!!!

por @thiago_blum