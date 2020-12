It’s ON… finally!!!! E Tati nas quartas!!

Demorou um pouquinho.

Mas enfim, as perfeitas direitas rolaram em Honolua Bay, na ilha de Maui, no Havaí.

Quem esperou 3 dias para o início da nova temporada do Circuito Mundial Feminino da World Surf League, não se arrependeu.

E a direção da prova acelerou o Maui Pro.

19 baterias no 1º dia.

6 do round 1, duas da repescagem, 8 das oitavas e 3 das quartas de final.

Ou seja, as melhores do evento tiveram que cair no mar pelo menos 3 vezes nesta segunda.

E muito a se falar.

Pra começar, destaque para a novata Bettylou Sakura Johnson.

A havaiana de 15 anos estreou na elite como convidada.

Furou o round não eliminatória e só parou nas oitavas porque bateu de frente com a compatriota Carissa Moore, tetracampeã mundial.

Mas quem brilhou mesmo foi a australiana Tyler Wright.

Nas quartas de final, eliminou a compatriota Stephanie Gilmore (7X campeã do tour), com direito a primeira nota 10 do evento.

Foi dela também, o maior somatório do dia: 18,33.

Única brasileira na elite da WSL, Tatiana Weston-Webb segue na disputa.

Ela venceu a bateria de estreia, depois eliminou sem sustos a australiana Isabella Nichols (18,20 x 13,16).

Nas quartas de final, Tati vai enfrentar a americana Sage Erickson.

O ‘Maui Pro’ deve terminar já nesta terça,

Confira os próximos confrontos:

Quartas de final: heat 4: Tatiana Weston-Webb x Sage Erickson (EUA)

Semifinais:

Tyler Wright (AUS) x Sally Fitzgibbons (AUS) Carissa Morre (HAW) x Tatiana Weston-Webb ou Sage Erickson

por @thiago_blum