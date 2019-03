Jadson coloca o Brasil no pódio… de novo!!

O sorriso do dever cumprido… e muito bem realizado.

De quem vive um momento especial… iluminado.

E tem carregado com orgulho e competência a nossa bandeira nas costas.

Jadson André começou 2019 acelerando. Literalmente voando.

No QS 6 mil de Sydney que terminou neste domingo, o potiguar mostrou a categoria de sempre. Atacou as pequenas ondas de Manly Beach, atropelou os adversários e chegou à sua 3ª final em 3 etapas disputadas.

Ficou com o vice-campeonato no Vissla Surf Pro e manteve com folga a liderança do ranking da 2ª divisão, com 15 mil pontos.

Para ter uma ideia, em 2018, Jadson garantiu acesso para o CT com 18.160 em toda a temporada.

E estamos em março!!!!!!

O título do evento masculino ficou em casa.

Jordan Lawler – local de North Narrabeen- foi o algoz dos brasileiros, conquistou o 1º troféu da carreira como profissional e fez a festa da torcida australiana.

Jesse Mendes parou na semifinal e ocupa o 10º lugar no geral.

No feminino, a vitória não foi brasileira, mas teve sim um toque em verde e amarelo.

Favorita, Tatiana Weston-Webb foi eliminada nas quartas de final.

Mas a havaiana Alessa Quizon deixou todas as meninas pra trás.

Alessa é mulher de Caio Ibelli e comemorou o feito nos braços do top brasileiro.

A próxima semana será de treinos para os melhores atletas no mundo.

E a partir de 3 de abril em Snapper Rocks, na Gold Coast, a corrida passa a valer pela principal divisão da WSL.

por @thiago_blum