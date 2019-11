Largada em Sunset

Nem um dia de descanso.

Acabou em Haleiwa, começou em Sunset Beach.

16 baterias abriram o ‘Vans World Cup of Surfing’, antepenúltimo evento do calendário da WSL, o último do WQS, a divisão de acesso do surfe mundial.

7 brasileiros caíram na água no dia de abertura e o saldo nas direitas famosas foi positivo.

5 avançaram para a próxima fase.

Destaque para Alejo Muniz, que chegou nas quartas de final do ‘Hawaiian Pro’ e se classificou sem tempo para descansar.

Tomas Hermes, Thiago Camarão, João Chianca e Weslley Dantas também tiveram boas atuações.

No round 2, eles se juntam a Ian Gouveia, Samuel Pupo e Luel Felipe.

Marco Fernandez e Flávio Nakagima foram eliminados.

Jesse Mendes, Jadson André, Caio Ibelli, Michael Rodrigues, Yago Dora, Gabriel Medina, Willian Cardoso, Alex Ribeiro, Miguel Pupo e Deivid Silva só estreiam no round 3.

John John Florence chegou a ser anunciado para o evento, mas ele não aparece no chaveamento oficial.

O campeão em Sunset ganha 10 mil pontos no ranking.

por @thiago_blum

colaboração: Pedro Blum