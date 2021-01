Legado ou sonho?

Os ventos da liberdade ao ar livre ?

Ou o frescor do ar-condicionado em uma sala de escritório?

Primogênita de uma família com raízes japonesas, a brasileira Bruna Kajiya tinha seu futuro traçado: manter o legado do pai no comando da empresa de comércio exterior.

Mas a vontade de cortar o ar com o kitesurf falou mais alto.

Uma decisão que mudou sua história de vida.

Um momento especial e complexo pelo emprego dos sonhos, embala um dos episódios da segunda temporada da série ‘Until 18 – O Momento da Decisão’.

A novidade está liberada a partir desta quarta-feira, gratuitamente, pela Red Bull TV.

Basta clicar no link: www.redbull.com/br-pt/episodes/bruno-kajiya-until-18-s2-e5

Criada em Ilhabela – litoral norte de São Paulo – a tricampeã mundial Bruna Kajiya sempre teve uma relação muito próxima com o mar.

Conheceu o kitesurfe quando estava na escola.

E logo se apaixonou pela modalidade que utiliza uma pipa e uma prancha.

Praticando, fugia da realidade e se conectava com a natureza.

Ao terminar o colégio, veio a dúvida: será que tinha mesmo a vontade de herdar a empresa da família para construir uma carreira corporativa, ir para faculdade e cursar Comércio Exterior?

Essa resposta veio de um jeito especial.

“No dia a dia, eu não percebo como decisões tão importantes como as que tomei naquela época poderiam ter me levado a lugares muito diferentes. Hoje posso dizer que estou muito feliz com as escolhas que fiz. Conhecer trajetórias que fogem do comum e dão certo me inspiram e me dão mais coragem para tentar as minhas próprias aventuras. Creio que meu caminho pode servir como esse incentivo para muita gente”.

Bruna se tornou tricampeã mundial.

E inspira uma geração talentosa.

Com conceito e direção de Isadora Canela e Hugo Haddad, o projeto reúne atletas, artistas e personalidades de destaque em profissões pouco comuns. E relembra como eles lidaram com as decisões profissionais no final da adolescência e desbravaram um novo caminho na passagem para a vida adulta.

Além dela, outros personagens contam suas histórias na série ‘Until 18 – O Momento da Decisão’, como a vitoriosa e jovem skatista Yndiara Asp; o youtuber Flakes Power; o comentarista de games Gustavo Melão; o ciclista campeão mundial Henrique Avancini e a dançarina Itsa, do Cirque du Soleil e campeã brasileira de breaking.

Para ver todos os episódios da série, basta entrar em: www.redbull.com.br/until18.

por @thiago_blum