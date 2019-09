Lesionados e convidado

Do sal para a água doce.

Chegou a hora da piscina.

Kelly Slater abre as portas do seu ‘quintal’ e começa amanhã em Lemoore, na Califórina, o ‘Freshwater Pro’.

O Brasil mais uma vez é favorito.

Em 2018, Gabriel Medina e Filipe Toledo fizeram a dobradinha.

E não seria exagero apostar numa repetição este ano.

Filipinho chega para a 8ª etapa do ano na liderança do ranking.

Mas será que a leve lesão no quadril sofrida no ISA Games pode atrapalhar o desempenho?

Segundo o atleta, ele desistiu das finais semana passada no Japão para se preservar.

E está em perfeitas condições de competir em alto nível.

Já Adriano de Souza é desfalque certo.

O campeão mundial segue tratamento no joelho.

Após a etapa do Tahiti, ele sentiu dores na mesma região operada no ano passado.

Adriano declarou que a meta é voltar a surfar em 10 dias, para competir normalmente em Hossegor, na França.

Ausência do capitão, reforço do novato.

Mateus Herdy recebeu um dos convites do evento e terá o privilégio de competir no pico artificial mais comentado do planeta.

Campeão mundial Pro Junior, Mateus já participou da etapa de abertura deste ano, o Quiksilver Pro, na Gold Coast, Austrália.

Ao todo serão 12 brasileiros em ação.

Em 4º na classificação geral, Gabriel Medina defende o título e lidera o time verde e amarelo no Surf Ranch.

por @thiago_blum