Lição de vida e de amor ao esporte

Há 8 anos, Derek Rabelo fez história no surfe.

Foi ao Havaí e encarou a mítica Pipeline, uma das ondas mais perigosas do mundo.

Um desafio dobrado, já que ele é deficiente visual de nascença.

Agora, ao lado do americano Garret Mcnamara – um dos principais nomes de ondas grandes – Derek tem muito mais a mostrar.

Ele voltou ao arquipélago mais famoso do surfe.

De quebra, enfrentou outros picos temidos ao redor do planeta, como Portugal e Tahiti.

Essa saga está documentada com detalhes na série “Muito Além do Que Se Vê”, que estreia quinta-feira (9/4) no Canal OFF.

Com seis episódios, a produção conta a história do atleta nascido em Guarapari, no Espírito Santo.

Relatos dos pais e amigos próximos mostram como ele se envolveu com as ondas e como conquistou a amizade e o respeito de grandes nomes do surfe mundial.

Hoje, Derek mora em Florianópolis.

Vale a pena conferir.

MUITO ALÉM DO QUE SE VÊ – INÉDITO – CANAL OFF

Estreia: Quinta-feira, dia 9, 21h

Horários alternativos: Sexta, 13h30 / Sábado, 23h30 / Domingo, 18h / Segunda, 14h

por @thiago_blum