Live, leitura, jardinagem…

Não é uma novidade.

Mas a facilidade virou obrigação.

Para conversar com família e amigos.

E para fazer jornalismo.

Assim… até eu que não sou muito da tecnologia, entrei na onda.

E aproveitei a paralisação do circuito mundial da WSL.

Nos últimos dias, bate-papos bem legais com Phil Rajzman, Deivid Silva e Ian Gouveia.

Pra entender como estão se virando nestes dias estranhos de isolamento.

Nada de água, treinos online, muito tempo e diversão com os filhos.

Ian não perde o BBB-20, uma herança da viagem à Austrália, onde o confinamento era ao lado dos amigos de circuito mundial, nas pausas das competições do WQS que rolaram por lá.

Mas também tem aproveitamento o tempo ocioso com a leitura.

Biografia de atletas consagrados é o tema preferido.

Em entrevista para o site da World Surf League, a tetracampeã mundial Carissa Moore disse que a quarentena em casa também requer um relaxamento puro e sem culpa.

“É um momento louco agora, estou tentando usar esse tempo para passar com minha família e memorizar. Estou atualizando minhas páginas de recados, tentando fazer alguns exercícios em casa e começamos um jardim. Além de assistir muita Netflix e gravando vídeos do Tik Tok com minha irmã”.

Assim como a melhor do mundo em 2019, o campeão mundial também está no Havaí.

Mas só que em viagem.

Ítalo Ferreira estava em trânsito a caminho da Austrália quando soube da paralisação do tour.

A parada nos Estados Unidos era conexão obrigatória, ele mudou a rota para a ilha do surfe.

E tem salgado o corpo à vontade.

Ao contrário da maioria dos lugares do mundo – como tem dado muita onda boa, e por enquanto a polícia local não tem mandado a galera pra casa, o cara tem desfrutado ao lado do amigo e ‘dono de Pipeline’ Jamie O’Brien.

Se cuida aí, garoto.

Não abusa, que o momento é sério demais.

por @thiago_blum