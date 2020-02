Longboarders dão a largada

A elite do surfe conta os dias para o início da nova temporada.

Enquanto isso, quem disputa a divisão de acesso já corre de forma acelerada atrás dos pontos no ranking.

E a partir deste sábado começam as disputas da turma dos pranchões.

A primeira parada do calendário é em Noosa Heads – Queensland, Austrália.

Evento com status 5000 com chaves masculina e feminina.

E claro, com a presença do nosso time.

Como aconteceu em 2019, Chloé Calmon deverá travar batalhas apertadas com Honolua Bloomfield.

A brasileira liderou grande parte do ranking, mas o título ficou com a havaiana na última etapa.

Elas fizeram a final neste pico no ano passado.

E deu Chloé, 13,66 a 13,03.

Favoritíssimas, ambas ficam de by e só estreiam no ‘Noosa Longboard Open’ na 3ª fase.

Além de Chloé, apenas Monique Pontes representa a bandeira verde e amarela no torneio.

Ela começa a campanha no round 1, contra a italiana Francesca Rubegni, e a australiana Kristy Quirk.

No masculino, 3 brazucas em ação.

Augusto Olinto será o primeiro a cair na água, ainda na fase de abertura, o round de 80.

Gabriel Nascimento e Carlos Bahia vão ter que esperar um pouquinho e só estreiam na 4ª fase, o round de 48.

A competição dos homens terá atletas no by até a fase 5, já com os 24 finalistas em ação.

O americano Justin Quintal – campeão em Noosa e do circuito em 2019 – e o brasileiro Rodrigo Sphaier – vice no geral no ano passado – não aparecem na lista inicial dos inscritos.

Os outros 4 melhores da última temporadas estarão em Noosa.

O americano Taylor Jensen, os havaianos Kaniela Stewart e Kai Sallas e o sul-africano Steven Sawyer.

O evento está programado para terminar na terça-feira.

por @thiago_blum