Lucas Fink a uma etapa do caneco

O Brasil é hoje o dono das ondas. Nenhuma novidade.

Dificilmente o título da elite da World Surf League escapa das nossas mãos.

Mas como já havia adiantado aqui no mês passado, estamos perto também de outro mundial nas ondas.

O carioca Lucas Fink passou as últimas semanas nos Estados Unidos e deu show nas três etapas que rolaram por lá em agosto.

Com um vice na Califórnia e o título na Flórida, Lucas segue em segundo no ranking.

A última etapa acontece no último final de semana de setembro.

Aposto que o garoto leva mais uma e dá a largada para a festa verde e amarela nas praias do mundo.

Go for it, Fink!!!!!