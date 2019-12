Mais 2 havaianos no Pipe Masters

O swell chegou.

As ondas entraram na bancada de Pipeline.

E o evento que fecha o calendário da WSL já tá valendo.

Nesta segunda, rolou o ‘Pipe Invitational’, o torneio das triagens que anualmente define os dois convidados para o evento principal.

Como de costume, a competição foi dominada pelos locais e 4 havaianos fizeram a final.

Billy Kemper pegou as melhores e foi o vencedor.

Destaque para a maior nota, um 7,67 numa direita apertada para Backdoor.

A vaga de vice-campeão ficou com o jovem Imaikalani deVault.

Keanu Asing, que já disputou temporadas na elite terminou em 3º, seguido por Koa Smith.

Nesta terça será a vez dos melhores do mundo.

A previsão é que o mar suba e que nos próximos dias, as baterias do ‘Billabong Pipe Masters’ sejam disputadas nas clássicas condições do pico mais famoso do surfe mundial.

Vale lembrar: os brasileiros Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo, o sul-africano Jordy Smith e o americano Kolohe Andino lutam pelo título da temporada.

Confira as baterias do 1º round: