Mais perto do caneco

A 1ª etapa dos pranchões continua rolando em Noosa, Austrália.

Dos 6 atletas que caíram na água nesta sexta-feira, 4 avançaram.

No feminino, Chloé Calmon e Atalanta Batista, que conseguiu um 8,5 – maior nota do evento até agora – garantiram vaga no round 4.

Apenas Monique Pontes foi eliminada.

Entre os homens, mesma proporção.

O bicampeão Phil Razjman e Rodrigo Sphaier estão na 5ª fase.

Wenderson Biludo parou no round 4.

O Noosa Longboard Open termina domingo.

Estamos nas areias australianas e vamos trazer tudo.

Fique ligado!

por @thiago_blum

fotos e colaboração de Isabela Rangel (@isarangel) e Daniele Santos (@danicsantos)