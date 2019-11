Mais um título mundial para o Brasil

É um domínio que só aumenta.

E não importa a idade.

Onde tem Brasil na onda, tem um campeão sendo coroado.

Hoje foi a vez de Lucas Vicente.

O catarinense conquistou o Mundial Pro Júnior, campeonato disputado por atletas até 18 anos, em Jinzun Harbor, Taiwan.

Na decisão, venceu o americano Kade Matson por apenas 16 centésimos de diferença: 17,56 a 17,40.

A taça veio com essas duas ondas do vídeo abaixo, ambas próximas dos 9 pontos.

Nas duas, um aéreo combinado com uma batida na junção.

Lucas é o oitavo brasileiro campeão mundial da categoria.

Gabriel Medina e Adriano de Souza estão na lista e também conquistaram o título adulto na WSL.

No ano passado, Mateus Herdy subiu no lugar mais alto do pódio.

Lucas Silveira, Caio Ibelli, Pablo Paulino e Pedro Henrique completam o rol dos vencedores.

Entre as mulheres, o título ficou com a japonesa Amuro Tsuzuki.

Na final, ela derrotou a americana Alyssa Spencer.

Tainá Hinckel representou o Brasil, mas acabou eliminada ainda na 2ª fase.

por @thiago_blum