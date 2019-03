Mais um vice no domingo

O fim de semana terminou com mais um brasileiro numa decisão.

O paulista Phillippe Chagas surfou muito de backside e terminou em 2º no Jack’s Surfboards Pro, QS 1500 que rolou na tradicional Huntington Beach.

O título ficou com Crosby Colapinto – irmão do badalado Griffin, que corre a divisão principal da WSL.

A etapa californiana, disputada no pier mais famoso do circuito mundial, também contou com as participações do japonês Kanoa Igarashi, número 10 do CT no passado, e do local Brett Simpson, ex-campeões do US Open.

O Aberto dos Estados Unidos acontece anualmente no mesmo local da disputa deste fim de semana

Vale 10 mil pontos no ranking da divisão de acesso e está marcado para o final de julho, durante o verão norte-americano.

por @thiago_blum