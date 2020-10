Marcos Correa no topo!!!

Foram só 3 dias de competição.

Mas a festa na Praia Grande, em Ubatuba, foi legal demais.

Ver alguns dos melhores atletas do país em ação foi um suspiro em um ano tão judiado.

Homens e mulheres dividindo grandes momentos dentro e fora da água.

Depois de Bianca Summer Macedo vencer no feminino, nesta quinta foi a vez de Marcos Correa subir no lugar mais alto do pódio, da 1ª etapa do CBSurf Pro Tour.

Em uma decisão 100% paulista, o atleta de São Vicente faturou os R$ 12 mil de premiação e os primeiros 1000 pontos no ranking do circuito brasileiro.

Correa já havia sido o destaque nas fases iniciais, ao garantir a maior somatória e a melhor nota.

No dia decisivo, repetiu as boas performances.

Na final, assumiu a ponta com um aéreo full rotation, uma de suas especialidades.

Nos instantes finais, marcou uma nota 9, e confirmou o caneco fazendo 16,75 pontos de 20 possíveis.

“Essa vitória tinha de chegar. Depois de um tempo sem competir por causa da pandemia, me senti bem, gostei da minha performance e estou muito feliz com a minha vitória. Agora é buscar o título. O foco continua o mesmo, sempre. Treinar cada vez mais forte e vai dar tudo certo”, disse o campeão do evento.

Edgard Groggia, parceiro de técnico e treinos de Marcos Correa, ficou em 2º lugar.

Wiggolly Dantas, que competiu em sua cidade, e Igor Moraes completaram as primeiras posições.

Experiente, Wiggolly já traçou os próximos planos: “Esse ano estou bem focado, bem, voltando à ativa. Agora vou para o Havaí. É começar 2021 com o pé direito e voltar para o CT o mais rápido possível. Foi muito bom fazer pódio em casa, perto da família”

O potiguar Israel Junior, o alagoano Armando Tenório, e os paulistas Samuel Pupo e Wesley Leite chegaram até as semifinais.

As próximas etapas do CBSurf Pro Tour estão programadas para o Ceará, em novembro, e Bahia, em dezembro.

Locais e datas ainda não foram confirmadas.

Estamos de olho, claro.

por @thiago_blum