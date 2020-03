Matt Banting fatura Avoca

Terminou neste domingo a 10ª parada do circuito mundial masculino da divisão de acesso.

O ‘Vissla Central Coast Pro’ foi a segunda das 4 etapas desta ‘perna’ australiana WQS.

E também a segunda menos valiosa.

Mas apesar de ‘só’ valer 3000 pontos para o campeão, vários nomes ‘pesados’ deram as caras em Avoca Beach.

Alejo Muniz, Nat Young, Patrick Gudauskas e Ramzi Boukhiam foram alguns estrangeiros que invadiram as ondas de New South Wales.

Mas o título ficou em casa, com um dos muitos locais promissores que já fizeram parte da elite da WSL… mas não vingaram.

No ano passado, Matt Banting perdeu a decisão deste torneio para Connor O’Leary.

Deu o troco em 2020.

Depois de superar o veterano Adrian Buchan na semifinal, ele bateu outro compatriota na decisão – Sheldon Simkus – por 15,27 a 13,60.

Foi a primeira competição de Banting no ano e com a conquista ele entrou direto na posição 22 do ranking.

Com um surfe polido e agressivo, Rafael Teixeira foi o melhor brasileiro no evento.

Fez grande campanha, atropelando desde o round 4.

E só parou na semifinal.

Ganhou 1950 pontos e está em 12º lugar na tabela.

Se no masculino a festa foi completa para a Austrália, no feminino – o ‘Sisstrevolution Central Coast Pro’, 6ª etapa da temporada – uma ‘intrusa’ roubou a cena.

A sul-africana Sarah Baum atropelou no último dia de competição e levantou o caneco.

Na decisão, não deu bola pra torcida, tirou um nota 9 e venceu a australiana Cedar Leigh-Jones por mais que o dobro de pontuação: 15,60 a 7,06.

Na semifinal, ela já havia superado a costa-riquenha Brisa Hennessy, líder da classificação do QS feminino.

Com o título, Sarah está agora em 2º no geral.

por @thiago_blum