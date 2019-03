Medina e os gringos

A parceria com Neymar é antiga e bem conhecida.

Não é de hoje também, que o camisa 10 dos mares tem ficado cada vez perto de esportistas tão ou mais famosos que ele.

Só que Gabriel Medina não é mais só o fã.

Passou a ser “assediado”.

Mbappe não perdeu a chance.

No começo de fevereiro, ainda curtindo dias tranquilos antes do início do mundial, ele curtiu a primeira experiência em jogos da NBA.

Recebeu as honras da turma do Golden State Warriors.

E craque que é, meteu bola de 3 ao lado de Stephen Curry e Draymond Green.

Uma passadinha nos Estados Unidos… uma competição em Noronha…

Salvador… Rio de Janeiro.

E na Cidade Maravilhosa, mais um encontro dos bons.

Recebeu o quarterback Russel Wilson, campeão do Super Bowl com o Seattle Seahawks na temporada 2013/2014.

Na praia, é claro. Com direito a troca de camisas.

O surfe tá cada vez maior.

E Medina tem muito a ver com isso.

por @thiago_blum