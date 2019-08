Medina: nota 10 e olho no tri

Ele começou o campeonato como principal favorito.

E depois da atuação desta terça-feira, ninguém duvida que Gabriel Medina tem tudo para conquistar o Tahiti Pro pela 3ª vez.

Depois de despachar o havaiano Ezekiel Lau na primeira fase do mata-mata, o bicampeão mundial – que defende o título em Teahupoo – honrou o número 10 de sua lycra.

Pegou só duas ondas no confronto diante do americano Griffin Colapinto.

Na primeira, fez ‘apenas’ 9,23.

Na outra atingiu a perfeição. Nota máxima de todos os juízes.

Único 10 até agora e classificação indiscutível para as quartas de final.

Se vencer a 7ª etapa do calendário, Medina assume a liderança do ranking.

Mas Gabriel não vai estar sozinho no último dia de competição.

Em um dia de ondas clássicas e cheio de notas altas, mais três brasileiros se garantem entre os 8 finalistas.

Adriano de Souza e Jadson André já garantiram seus melhores resultados na temporada.

E Caio Ibelli, ainda competindo na elite como substituto de algum atleta lesionado, fez várias ondas acima de 9 pontos e mostrou que o lugar dele é mesmo no WCT.

Outros 7 brasileiros competiram nesta terça.

Filipe Toledo parou nas oitavas e torce contra Gabriel Medina e Jordy Smith para sair do Tahiti com a camisa amarela de líder do ranking.

Deivid Silva também fechou o evento na 9ª colocação.

Willian Cardoso, Peterson Crisanto, Ítalo Ferreira, Yago Dora e Jesse Mendes teminaram na 17ª posição.

Os destaques negativos foram as eliminações precoces dos americanos Kolohe Andino e Kelly Slater, ambas no round of 32..

Kolohe caiu diante do novato Kauli Vaast, campeão das triagens.

Com a derrota, perdeu também a primeira colocação na classificação geral.

Maior vencedor da etapa taitiana, Slater não repetiu as atuações épicas do passado e parou no australiano Jack Freestone.

O campeonato termina hoje.

Confira os duelos das quartas de final.

Jadson André x Owen Wright (AUS)

Adriano de Souza x Jordy Smith (AFS)

Gabriel Medina x Jeremy Flores (FRA)

Caio Ibelli x Seth Moniz (HAW)

por @thiago_blum