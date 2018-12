Medina ou Julian???

É hoje!

A espera acabou!

O último dia de competição da WSL em 2018 vai definir o campeão da temporada.

E essa imagem aí pode se repetir.

Gabriel Medina segue no Pipe Masters e ainda mais perto do troféu.

O australiano Julian Wilson, que também avançou para a 4ª fase do evento, é o único que pode tirar o bi do nosso maior ídolo.

Bateria histórica

Em um duelo épico, Filipe Toledo parou no 3º round.

Diante do “dono” de Pipeline.

Fora do tour na maior parte do ano, Kelly Slater surfou com a classe conhecida.

Filipinho jogou duro como sempre. Finalizou o ano com a certeza que o título mundial está muito perto.

Jornalismo de campeões

Não é preciso muito para saber como anda o dia a dia dos atletas no Havaí.

Bastam dois clicks para ver Kelly Slater divulgando documentário.

Ou ter as melhores imagens dos treinos de Ítalo Ferreira e Ian Gouveia.

E ainda curtir o filho do Willian Cardoso cantando os temas de Natal.

Mas em tempos da rapidez das redes sociais, tem gente que traz conteúdo mais do que especial da ilha das ondas.

Apesar de jovem, Rafael Reis é quase um veterano quando se tratar de cobrir as etapas da temporada havainas.

Jornalista-editor-produtor-cinegrafista-surfista-diretor, ele comanda o canal ‘Série ao Fundo’.

Na tela, o craque Tiago Brant.

Engraçado,com um sorriso cativante, muito bem informado e uma habilidade fora do comum diante da câmera.

O ‘SAF’ tem excelentes imagens e aqueles bastidores que pouca gente consegue trazer dos atletas.

Os vídeos do rolê com o Ítalo Ferreira…

E da família Toledo são imperdíveis.

Mais modestos, mas não menos amantes do surfe, os jornalistas Emanoel Araújo e Guilherme Daolio estão na pela primeira vez na ilha das ondas.

A cobertura traz curiosidades sobre a cultura local e claro, tudo o que acontece nas baterias.

Vale a pena ficar de olho no site do Yahoo e ver do que essa dupla é capaz de fazer.

Olha Fernando de Noronha aí!!!!!!!!!

2018 acabando e chega a excelente notícia que o Hang Loose Pro Contest está de volta e o ‘nosso Hawaii’ vai receber os melhores do mundo.

A etapa vai ser em fevereiro na Cacimba do Padre, em ondas como essa aí.

E valendo 6 mil pontos para o ranking do WQS.

Que comece logo a temporada 2019!!!!!!