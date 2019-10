Medina ou Toledo?

A perna europeia normalmente define os rumos para o título mundial da WSL.

As etapas da França e Portugal são decisivas para quem pretende colocar a mão na taça no fim da temporada.

Em 2019 não vai ser diferente.

E os brasileiros normalmente se dão bem por lá.

O tour desembarca no Velho Continente com situação muito parecida a do ano passado.

Com atuações sólidas em Hossegor e Peniche, Gabriel Medina ficou próximo do bicampeonato.

Confirmado dias depois no Havaí.

Mas como disse, a cena agora é parecida… e no caso… ainda melhor para o craque de Maresias.

Em 2018, Medina venceu no Surf Ranch, com Filipe Toledo em 2º.

Agora, GM venceu de novo… outra vez com Filipinho como vice.

Só que na última temporada, o número 77 saiu da etapa da piscina como líder da classificação.

Desta vez, a lycra amarela de melhor no geral será do camisa 10.

Nesta quinta, começa o ‘Quiksilver Pro France’, antepenúltima parada do calendário.

Em mais um dos picos prediletos de Medina, onde ele já fez 5 finais… com 3 títulos.

No ano passado, ele foi até a semifinal, resultado suficiente para roubar a liderança de Filipe Toledo e não perder mais.

E detalhe: Medina só não foi campeão antecipado em Portugal porque também parou na semi por lá. Se tivesse chegado na decisão, sequer precisaria viver emoções fortes no evento derradeiro em Pipeline.

Mas uma coisa vai ser completamente diferente em relação aos fatos da temporada anterior.

E nesse tema, eu aposto com quem quiser.

Como disse, Filipe Toledo era o líder da World Surf League quando os melhores do mundo foram para as belas praias europeias.

Mas nada funcionou nos ‘beach breaks’.

Filipinho não passou da 3ª fase nas duas etapas e o sonhado título mundial ficou no meio do caminho.

Um cenário que com certeza não vai se repetir.

FT aliás, já venceu em Portugal.

Aí você me pergunta: ‘Mas… e o Ítalo?’.

Pois é… nunca podemos deixar o potiguar de fora.

Ele vai defender o troféu conquistado na praia de Supertubos, em Peniche.

E pra não dizer que não falei dos gringos, fica a informação.

O atual campeão da etapa francesa é o australiano Julian Wilson… um dos que podem atrapalhar a busca de mais uma conquista verde e amarela na elite.

por @thiago_blum