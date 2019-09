Miguel Pupo firme na rota do CT

Mais um dia de boas ondas e muita ação em Ericeira.

E como aconteceu na terça e quarta-feiras, o time verde e amarelo se dividiu entre classificações e eliminações no ‘EDP Billabong Pro’, etapa 10 mil do WQS.

O grande destaque de novo, foi Miguel Pupo.

Vice-líder do ranking da divisão de acesso e com um pezinho na elite em 2020, ele é, por enquanto, o único brasileiro garantido no round 4.

A lista de bons resultados seguiu com quem ainda precisou disputar as últimas baterias do round 2.

João Chianca e Thiago Camarão fizeram dobradinha na penúltima bateria da fase.

E Willian Cardoso avançou com o seu tradicional power-surfe.

Mas as zebras continuam passeando em Ribeira D’Ilhas.

Derrubando favoritos.

A vítima da vez foi Ítalo Ferreira.

O 5º melhor surfista do mundo na atualidade parou no round 3, atrás dos ‘desconhecidos’ Ian Crane (EUA) e Matthew McGillivray (AFS).

Além do potiguar, mais dois brazucas se despediram das ondas portuguesas.

Krystian Kymerson e Flávio Nakagima estavam na mesma bateria e foram eliminados juntos.

Mais 7 baterias vão definir os últimos classificados para o round 4.

E 10 brasileiros podem se juntar a Miguel Pupo.

São eles: Lucas Silveira, Samuel Pupo, Peterson Crisanto, Ian Gouveia, Alejo Muniz, Alex Ribeiro, Yago Dora, Thiago Camarão, Willian Cardoso e João Chianca.

Enquanto os melhores ranqueados disputam o 10 mil de Portugal, tem onda rolando também na Ásia.

O 2º dia do ‘So Sri Lanka Pro’ – com premiação de 3 mil pontos ao campeão – derrubou dois brasileiros logo na estreia, Cainã Souza e Eduardo Motta.

Wesley Santos, Victor Bernardo, Rafael Teixeira e Pedro Neves começam a campanha nesta sexta-feira.

Ambos eventos estão programados para terminar no domingo.

por @thiago_blum