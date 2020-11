Molecada na água!!!

Vai começar em Ubatuba, o mais tradicional campeonato de base do país.

O palco?

A tradicionalíssima Itamambuca.

Serão mais de 200 atletas, até os 18 anos.

No primeiro dia, as baterias dos meninos do sub-12 abrem as disputas.

Ainda na segunda-feira, o sub-10 do masculino, e o sub-16 feminino definem seus campeões.

Na feminina, o grande nome é Sophia Medina, campeã do evento em 2018.

A irmã do bicampeão mundial Gabriel Medina chega embalada, após fazer a sua primeira final na categoria profissional no ‘CBSurf Pro Tour’, também em Ubatuba.

A principal rival dela é a campeã do ano passado, sua xará e companheira de treinos de Maresias, Sophia Gonçalves.

Na terça (17), a sub-12 volta ao mar, fazendo final, junto com a sub-14, ambas masculinas, com decisões no mesmo dia.

O evento termina na quarta (18), destaques para os garotos da sub-16, e os mais velhos da sub-18.

Ryan Kainalo é um dos protagonistas, disputando nada menos que três títulos e com chances de alcançar nove conquistas no campeonato.

Outros nomes de peso são, Caio Costa, que vem acumulando comemorações no Hang Loose e no Brasileiro.

Além dos local Daniel Adisaka, que defende o título sub-18.

Outra atração é a disputa por cidades, com os donos da casa mantendo a rivalidade com São Sebastião.

