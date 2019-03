Esquecer vestibular, faculdade, emprego formal.

Abandonar a mesmice e viver do que gosta… do dom e do talento.

Esse é o mote da série ‘Until 18 – o momento de decisão’, dirigida por Hugo Haddad.

São 9 episódios.

Histórias de como atletas e artistas lidaram com as decisões profissionais no final da adolescência, trilhando o caminho para a vida adulta.

Destaque para Nicole Pacelli, campeã mundial de Stand Up Paddle.

“Durante as gravações, lembrei das conversas que tive com a minha mãe. De quando comecei a fazer faculdade e da agonia que sentia quando percebi que aquilo não era para mim. Não foi fácil largar tudo para participar do primeiro mundial da categoria”.

Filha do big rider Jorge Pacelli, Nicole é hoje, com apenas 27 anos, ícone referência da modalidade no Brasil e no mundo.

Os skatistas Sandro Dias e Letícia Bufoni também contam como foi encarar os desafios encontrados durante o desenvolvimento de uma carreira considerada não convencional.

O documentário ‘Until 18 – o momento de decisão’ está disponível na Red Bull TV.

por @thiago_blum