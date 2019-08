Muita ação no WQS

Europa e Estados Unidos recebem etapas da divisão de acesso nesta semana.

Na França o evento voou e o campeão do Deeply Pro Anglet foi definido já nesta quarta, dois dias antes do último dia da janela.

O espanhol Andy Criere venceu o português Vasco Ribeiro na decisão e faturou os 1500 pontos.

Se sobraram ondas no Velho Continente, as fracas condições em Virgínia Beach adiaram o início do Vans Pro pelo segundo dia seguido.

14 brasileiros estão inscritos.

Melhores ranqueados, Victor Bernardo, Samuel Pupo, Wesley Santos, Renan Peres Pulga e Pedro Neves só entram no round 3

O japonês Hiroto Ohhara defende o título.

por @thiago_blum