Mundial de Longboard – 3ª etapa

Começa nesta sexta e vai até o dia 12, o Longboard Classic New York, 3ª das 4 paradas do calendário 2019 do circuito mundial dos pranchões.

Com vitórias nas etapas da Austrália e da Espanha, a brasileira Chloé Calmon no feminino, e o americano Justin Quintal no masculino, defendem a liderança dos rankings.

No evento dos Estados Unidos, que rola em Nassau County, Chloé só entra no mar na terceira fase e vai ter a companhia de mais duas brasileiras.

Atalanta Nascimento estreia no round 1 e Monique Pontes cai na água no round 2.

Na chave masculino, o Brasil vai ter 7 representantes.

Carlos Bahia e Rodrigo Sphaier disputam a 1ª fase.

Gabriel Nascimento entra no round 2.

Wenderson Biludo, Carlos Bagé e Jefson Silva estreiam na fase 3.

E o nosso bicampeão mundial Phil Rajzman só compete no round 4.

Com o 5º lugar na etapa da Galícia semana passada, Jefson pulou para a 12ª posição e é o melhor brazuca no ranking.

Assim como as duas primeiras etapas, o evento em New York vale 6 mil pontos para os campeões.

Os campeões do Longboard serão definidos em dezembro em Taiwan, no único campeonato 5 estrelas da temporada.

