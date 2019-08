Mundial de Longboard – dia 3

A organização acelerou e as semifinais do Galícia Longboard Classic – 2ª etapa do circuito da WSL – foram definidas já nesta sexta-feira.

E a craque Chloé Calmon está entre as quatro finalistas do feminino.

A carioca abusou das manobras na Playa Pantin em La Coruña, na Espanha.

Venceu duas baterias e vai pegar a francesa Justine Dupont na semifinal.

Chloé venceu a primeiro evento do ano realizado em Queensland, na Austrália e lidera o ranking.

A havaiana Honolua Blomfield e a americana Rachael Tilly – respectivamente 2ª e 3ª colocadas na classificação geral – disputam a outra vaga na decisão.

Melhor brasileiro no masculino, Jefson Silva venceu o duelo verde e amarelo contra Gabriel Nascimento nas oitavas.

Mas parou na fase seguinte diante de Kai Sallas e terminou com a 5ª colocação.

O havaiano agora vai pegar o japonês Taka Inoue.

Líder do ranking, o americano Justin Quintal faz a outra semi contra o francês Edouard Delpero.

A etapa espanhola do Mundial de Longboard termina neste sábado.

