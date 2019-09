Mundial de Longboard em NY – dia 1

6 baterias, 6 classificações.

Foi assim a participação brasileira na abertura do Longboard Classic New York, 3ª etapa do mundial dos pranchões, que rola até o dia 12 nos Estados Unidos.

No masculino, destaques para Carlos Bahia e Rodrigo Sphaier, que vararam duas fases e avançaram para o round 3. Bahia inclusive, fez o maior somatório da sexta-feira: 13,16 no round 2.

Gabriel Nascimento só caiu na água uma vez e se juntou a eles na fase 3, onde vão estrear Wenderson Biludo, Eduardo Bagé e Jefson Silva (melhor brasileiro no ranking: 12º).

O outro representante é o bicampeão mundial Phil Rajzman, que só entra no round 4.

No feminino, apenas Atalanta Batista competiu no primeiro dia.

Ela terminou a bateria de 4 atletas em 1º lugar e vai fazer companhia a Monique Pontes, que estreia em Nassau County na fase 2.

Líder do ranking após os títulos na Austrália e Espanha, Chloé Calmon só entra no evento no round 3.

