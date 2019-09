Mundial de Longboard em NY – dia 2

Quatro representantes do time verde e amarelo seguem na trilha do título do Longboard Classic, 3ª das 4 etapas do mundial dos pranchões.

O destaque do sábado foi a estreia de Chloé Calmon.

Líder do ranking com duas vitórias, a carioca não deu chances para a concorrência e se garantiu nas oitavas de final com a maior somatório do round 4.

A próxima adversária de Chloé será a australiana Emily Lethbridge.

Segunda colocada na classificação geral e principal rival da brasileira, Honolua Blomfield também está nas oitavas.

Atalanta Batista e Monique Pontes caíram na 3ª fase.

Entre os homens, foram 4 eliminações e 2 classificações em Nassau County.

Wenderson Biludo, Eduardo Bagé, Carlos Bahia e Gabriel Nascimento encerraram a participação no round 3.

12º do ranking, Jefson Silva estreou bem e se garantiu no round 4.

Com as melhores notas da fase 3, Rodrigo Sphaier também avançou.

Os dois se juntam ao bicampeão mundial Phil Rajzman, que ainda vai estrear na etapa de New York.

por @thiago_blum