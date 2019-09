Mundial de Longboard em NY – domingo

Foram apenas 3 dias de competição, mas a WSL acelerou e o ‘Longboard Classic New York’- 3ª etapa do mundial do pranchões – já está nas retas finais.

E o Brasil segue no caminho do pódio em Long Beach.

No feminino, apesar das ondas fracas e pequenas, Chloé Calmon mostrou a classe de sempre.

Líder do ranking, a carioca não teve dificuldade para eliminar a australiana Emily Lethbridge nas oitavas e agora vai enfrentar Sally Cohen.

Adversária direta na corrida pelo título da temporada, a havaiana Honolua Blomfield também segue no torneio.

No masculino, Jefson Silva e Rodrigo Sphaier também estão entre os 8 finalistas.

Em 12º lugar no ranking – melhor brasileiro após 2 eventos – Jefson vai enfrentar o havaiano Kai Sallas nas quartas de final.

Embalado desde o round 1, Sphaier despachou o australiano Harrison Roach, vice-líder da temporada, já alcançou o melhor resultado do ano e vai tentar vaga na semifinal diante do americano Tony Silvagni.

Ao contrário dos companheiros do time verde e amarelo, o bicampeão mundial Phil Rajzman não repetiu as boas atuações.

Depois de estrear bem no round 5, parou nas oitavas e ficou com a 9ª colocação.

A maior surpresa do domingo foi a eliminação do americano Justin Quintal.

Campeão das etapas da Austrália e Espanha, ele pode perder a liderança.

A janela do ‘Longboard Classic’ em Nassau County vai até o dia 12, mas os organizadores devem encerrar o evento nesta segunda-feira.

