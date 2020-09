Na febre das lives!!!

O mundo mudou tanto em poucos meses, que demorou um pouquinho para reorganizar a rotina.

Os atletas de ação também sofreram com a pandemia.

Então?

Como fazer para não perder o ritmo das competições durante a pausa da quarentena?

Como não deixar de ser radical?

É o papo que rola durante o ‘TNTLives’.

Sempre às terças e quintas de setembro, a conversa virtual comandada por Fê Medeiros tem como convidados um time de peso do surfe e skate.

A estreia foi com a multi-campeã do longboard Chloé Calmon

Rony Gomes, Dora Varella, Pamela Rosa, Lucas Xaparral e Vini Sardi serão os próximos.

O ‘TNTLives’ propõe – em meio à nova realidade – o debate sobre as experiências de treino, as alterações nas suas rotinas e a preparação para as Olimpíadas de 2021.

Confira a programação e se liga!!!

TNTLives – sempre às 19h no @TNTEnergyDrink

03/09: participação de Lucas Xaparral, skateboarder profissional

08/09: participação de Dora Varella, skateboarder profissional

10/09: participação de Rony Gomes, skateboarder profissional

15/09: participação de Pamela Rosa, skateboarder profissional

17/09: participação de Vini Sardi, skatista paratleta profissional

por @thiago_blum