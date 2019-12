Não deu para Chloé

Foi uma batalha onda a onda durante toda a temporada.

Um duelo a parte de duas protagonistas.

Brasil x Havaí.

E o título mundial de Longboard de 2019 escapou de Chloé Calmon, em Taiwan.

A carioca foi eliminada na semifinal do ‘Open World Championships’ pela francesa Alice Lemoigne, e viu a rival Honolua Blomfield vencer a etapa e erguer o caneco da WSL pela 2ª vez na carreira.

Chloé fecha o ano com os títulos sul-americano da WSL e do Pan de Lima, no Peru.

Faltou muito pouco para abraçar todo o planeta!

Mas o dia foi de festa brasileira nas longas esquerdas de ‘The Left’.

Rodrigo Sphaier atropelou a concorrência, venceu três adversários na sexta-feira, entre eles o americano Justin Quintal, que havia conquistado o mundial no dia anterior, e se sagrou campeão em Jinzun Harbor.

Na decisão, o local de Saquarema tirou uma nota 9, bateu o também americano Taylor Jensen por 16,60 a 13,27 e levantou um título inédito na longa carreira.

Mais um troféu de campeão para o surfe verde e amarelo.

