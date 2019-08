Nas ondas do rock

Esporte e música sempre se completam.

Uma conexão de ritmo, tempo, espaço e diversão.

Algumas combinações são clássicas.

Basquete e rap.

Skate com o hardcore e o punk rock.

Futebol e samba… no Brasil, óbvio.

E com a nossa modalidade favorita, não podia ser diferente.

O termo ‘Surf Music’ vem logo à mente.

Mas também tem o reggae, lógico.

O ska.

O rock.

E com tanta variedade, amizades começam nas ondas, atravessam oceanos e terminam no palco.

No ‘line-up’, os craques Tom Curren, Kelly Slater, Rob Machado e Conner Coffin também são músicos.

Teco Padaratz tem banda.

‘On stage’, Eddie Vedder (Pearl Jam), Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers) e Taylor Hawkins (Foo Fighters) não escondem a paixão pelos tubos e aéreos.

Sem falar em Jack Johnson, o exemplo perfeito.

Surfista quase consagrado que ganhou fama mesmo com o violão.

Jack nasceu no Havaí e só não foi atleta profissional por causa de um acidente.

Justamente em ação nos cilindros de água salgada.

Abandonou as competições – e como Donavon Frankenreiter – conseguiu traduzir o estilo das praias nas canções.

Acontece que agora essa galera foi misturada de vez.

Pois é.

As turmas dos camarins e do outside confirmam.

Uma TV americana está produzindo uma série de documentários que ninguém pode perder.

Em cena, astros de bandas consagradas apaixonados pelo surfe e o mar.

‘Surfing Rockers’ terá depoimentos dos caras aí já citados, além de Kirk Hammett (Metallica), Billie Joe Armstrong (Green Day) e Ben Harper.

Dizem até que já existe uma data prevista para estrear, no começo de fevereiro.

Prepare os riffs, venham os acordes…

E que o swell entre encaixado na bancada…

Só resta contar os dias.

por @thiago_blum