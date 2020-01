Nat Young campeão

Nenhum brasileiro.

Muito menos Kanoa Igarashi ou Frederico Morais.

O título do ‘Pro Taghazout Bay’ ficou em mãos americanas.

Com médias altas, Nat Young venceu três baterias nesta quinta-feira e levantou o troféu em Abchor Point.

Ex-representante do WCT, ele terminou a temporada 2019 na 23ª posição da divisão de acesso, e começou a nova temporada com fome de voltar para a elite da WSL.

Nas quartas-de-final, Young eliminou o japonês Kanoa Igarashi, número 6 do mundo e principal favorito ao título.

Em seguida, abusando do forte backside, ele despachou português Vasco Ribeiro.

E na decisão ele abusou.

Conseguiu uma nota 9,67 combinada com outra 8,67 e não deu chances de reação para o peruano Alonso Correa, considerado a grande surpresa do evento das direitas marroquinas.

Com o título, Nat Young divide a liderança do WQS com o japonês Shun Murakami, campeão da etapa de abertura na China.

Decepção em Pipeline

Puxa vida.

Me surpreendi, escrevi… esperei… e o cara não competiu.

O havaiano Derek Ho – campeão mundial em 1993 – estava inscrito na chave do ‘Volcom Pipe Pro’, outra etapa 5 mil do QS programada para essa semana.

Parei para ver a bateria de um dos Reis de Pipeline… mas ele não apareceu.

Um pena… a presença do ainda craque dos tubos – aos 55 anos – em um evento oficial da WSL seria incrível.

Bom… mas o campeonato começou e os brasileiros devem cair no mar nesta quinta.

Enquanto isso… na Austrália

Em Sydney, segue o ‘Carve Pro’, torneio que dá apenas 1000 pontos ao campeão.

Único brasileiro na competição na praia de Maroubra, Lucas Paes terminou sua bateria em 4º lugar e foi eliminado na segunda fase.

A etapa termina neste sábado.

por @thiago_blum