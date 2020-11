Nayson é o cara!

Foi mais festa nacional.

Atletas de vários estados reunidos na praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, Ceará.

Três dias de surfe de alto nível.

Com os campeões faturando 1000 pontos no ranking.

No masculino, Nayson Costa atropelou os adversários mais conhecidos.

Na decisão, com boas ondas e alto nível técnico, duelo de quatro regiões do país – Norte, Sul, Sudeste e Nordeste.

Melhor para o paraense, que deixou Ian Gouveia em 2º, Weslley Dantas em 3º e Samuel Igo em 4º.

Uma vitória emocionante, garantida com uma virada nos instantes finais.

Nayson havia chegado no evento sem dinheiro e sem prancha para competir.

Saiu das areias cearenses com R$ 12 mil de premiação.

Mesmo com resultado ruim no Ceará, o paulista Marcos Corrêa – vencedor da primeira etapa em Ubatuba – se manteve a ponta do ranking.

O potiguar Israel Júnior pulou para o segundo lugar na corrida pelo título brasileiro.

Na categoria feminina, o troféu ficou em casa.

A cearense Ariane Gomes venceu a parada 2 do CBSurf Pro Tour.

Na final, ela superou a catarinense Tainá Hinckel, a também cearense radicada no Rio de Janeiro Yanca Costa, e a carioca Júlia Duarte.

Após dois campeonatos, Yanca Costa comanda o ranking, seguida de perto pela própria Ariane.

As baterias que vão definir os novos campeões brasileiros, rolam de 18 a 20 de dezembro, em Lauro Freitas, na Bahia.

Como diria aquele famoso narrador: “Hajaaaaaaa, coração!!!!”

por @thiago_blum