New generation!!!

Só 15 anos.

Mas já pode ir se acostumando com o nome.

Bettylou Sakura Johnson.

Não é por acaso que a novata havaiana está em destaque no site oficial da World Surf League.

Apesar da pouquíssima idade, ela está abrindo seu caminho no tour profissional.

Recebeu o wildcard e a partir do próximo dia 4, vai competir contra as melhores do mundo no ‘Maui Pro’.

Com um ótimo arsenal de manobras de frontside, ‘Honolua Bay’, – local do evento de abertura da nova temporada – é uma direita perfeita para a local de Oahu mostrar seu surfe.

Ano passado, Johnson representou o time havaiano no Campeonato Mundial Júnior, da International Surfing Association.

Ganhou a medalha de prata em sua divisão.

Além disso, faturou o ‘Rip Curl Grom Search 2019’ no Surf Ranch do Texas, contra as 36 melhores surfistas com menos de 16 anos.

O ano virou e Bettylou começou a temporada de 2020 com tudo.

Em março, venceu o ‘Women’s Junior’ e o ‘QS Papara Pro Open no Taiti’.

Durante a pandemia, Johnson apostou nas viagens.

A Indonésia foi um dos países escolhidos para aprimorar as habilidades em ondas maiores.

É bom ficar de olho na guria.

Sem nada a perder, entra como ‘curinga’ no evento dominado pelas gigantes.

@thiago_blum